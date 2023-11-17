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Ekonomi

Biden beklenen imzayı attı: ABD'de hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısına onay çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Söz konusu tasarı, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe oldu.

12:47 - 17/11/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, daha önce Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen tasarıyı imzaladı.

Tasarı, Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngörüyor.


Hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe


Biden'ın söz konusu imzayı, ülkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala attığı bildirildi.


Bu tasarı, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe oldu.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.




#Biden
#Geçici bütçe
#ABD
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