Bilişim Vadisi istihdam fabrikası

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki faaliyetlerini sürdüren kurum mayıs ayında resmi açılışları yapılan İstanbul, İzmir ve Bakü kampüsleriyle “Mega Teknoloji Koridoru” oluşturması yanında, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark AŞ ile de önemli iş birliklerine imza atıyor. Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar gençlere sunulan fırsatlara dikkat çekerek, “Bizim çevremizde 15 OSB var. Bizim 5-10 kilometre çapımızda 5-6 teknopark var. Bu misyonla kurulmuş bir üniversitenin çok önemli bir rolü bulunuyor. Bu rol de teknolojiyi, Ar-Ge’yi sanayi ile buluşturan bir rol. Diğer üniversitelerden farkı, sanayiye teknolojiye daha yatkın bir üniversite ve bunu sektöre hızlı bir şekilde transfer edilmesini, üniversite sanayi işbirliğini önceleyen bir üniversite” ifadelerini kullandı.