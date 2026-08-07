Bilişimde ilk 500’den 39 milyar dolar gelir

Araştırma verilerine göre, 2025'te sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 1,6 trilyon lirayı geçti. Gelirler, dolar bazında ise yaklaşık 39 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış oldu.

BULUT HİZMETİNDE YÜZDE 60 BÜYÜME

Sıralamaya giren şirketlerin yüzde 8'i yüzde 100'ün üzerinde gelir artışı sağlarken, en yüksek büyüme oranı yüzde 323 olarak gerçekleşti. Yapay zeka gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 58 artış kaydedildi. Bulut hizmetlerinin yüzde 60 oranında büyüdüğünü ortaya koyan araştırmada, sistem entegratörü olarak bulut hizmeti sunan şirketlerin gelirleri ise yüzde 101 artış gösterdi.

Bilişim 500 Ödül Töreni'nde 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketlere de ödülleri takdim edildi.

TÜRK TELEKOM CİRODA İPİ GÖĞÜSLEDİ

Ar-Ge kategorisinde Logo Yazılım, Yapay Zeka kategorisinde KoçSistem, Üretici kategorisinde Türk Telekom, Yazılım kategorisinde Softtech, İhracat kategorilerinde Arkel, TP Türkiye ve HAVELSAN ödüle layık görüldü. Şirketlerin ciro bilgilerine göre hem genel sıralamada hem de faaliyet gösterdikleri kategorilerde değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre, bu yıl Türk Telekom bilişim sektörünün en büyük şirketi oldu. Turkcell ikinci, Vodafone ise üçüncü sırada yer aldı. İlk 10'da ayrıca sırasıyla İndeks Bilgisayar, Teknosa, Bilkom Bilişim, Penta Teknoloji, Arena, Ingram Micro ve Türksat yer alarak sektörün lider şirketleri arasında konumlandı.

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