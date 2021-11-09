Ekonomi BioNTech para bastı Geliri bir yılda 100 kat arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

BioNTech para bastı: Geliri bir yılda 100 kat arttı

Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net karı, 3 milyar 211 milyon euro olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlar ile birlikte şirketin son 1 yıldaki geliri 67,5 milyon eurodan 6 milyar 87 milyon euroya yükselerek 100 katın üzerinde artmış oldu.

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BioNTech para bastı: Geliri bir yılda 100 kat arttı
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, şirketin Temmuz-Eylül dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon euro'ya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon euro zarar açıklamıştı.

  • Şirketin yılın ilk Ocak-Eylül döneminde karı da 7 milyar 126,3 milyon euro'ya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon euro zarar açıklamıştı.

BİR YILDA 100 KAT ARTTI

BioNTech'in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon euro'ya çıktı. Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon euro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon euro'ya ulaştı. BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,5 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 16-17 milyar euro'luk gelir öngördü. Şirket, ağustosta bu yıl için 15,9 milyar euro'luk bir gelir tahmininde bulunmuştu.

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HİSSE BAŞINA KARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına karı da yıllık 0,88 euro'dan 12,35 euro'ya yükseldi. Beklenti hisse başına karın 10,54 euro olması yönündeydi. BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

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  • Öte yandan, ABD merkezli Pfizer’da, geçen hafta, Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021’de 36 milyar dolar ve 2022'de ise 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.

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