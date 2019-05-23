Toyota'dan sonra bir marka daha binlerce aracını geri çağırıyor

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YSK'nın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıklaması beklenirken son dakika gelişmesi ile ertelenmişti. Bu ertelemenin YSK'daki iki üyenin muhalefet şerhlerinde bazı düzeltmeler yapmak istemeleri sebebiyle gerekçenin açıklanamadığı öğrenildi.