Toyota'dan sonra bir marka daha binlerce aracını geri çağırıyor

Honda Motor, ABD`de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı servislere çağırdı.
HAVA YASTIKLARI ANİDEN AÇILIYOR
Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı, 3 yaralanmaya yol açan ani hava yastığı açılması arızası nedeniyle servislere çağırdı.
6 HADİSE YAŞANDI
Yapılan açıklamaya göre araçların servislere geri çağrılması kararı, 6 olayda sürücü hava yastığının bir kaza olmadan açılması sonrasında verildi.
- Toyota da geçtiğimiz aylarda aldığı karar ile, hava yastığı problemleri nedeniyle Türkiye'de dahil çok sayıdaki ülkede milyonlarca aracını geri çağırmıştı.