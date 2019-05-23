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OTOMOTİV

Honda binlerce aracını geri çağırıyor

Toyota'dan sonra bir marka daha binlerce aracını geri çağırıyor

Geçtiğimiz aylarda kusurlu hava yastığı nedeniyle 1,7 milyon aracını geri çağıran Toyota'nın ardından bir marka daha hava yastığı nedeniyle binlerce aracını geri çağırma kararı aldı. Honda'dan yapılan açıklamada 6 adet CR-V model aracın hava yastığının kaza olmadan açılmasından kaynaklı geri çağırma programı düzenlendiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Honda CR-V
Honda CR-V

Honda Motor, ABD`de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı servislere çağırdı.

HAVA YASTIKLARI ANİDEN AÇILIYOR

Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı, 3 yaralanmaya yol açan ani hava yastığı açılması arızası nedeniyle servislere çağırdı.

6 HADİSE YAŞANDI

Yapılan açıklamaya göre araçların servislere geri çağrılması kararı, 6 olayda sürücü hava yastığının bir kaza olmadan açılması sonrasında verildi.

  • Toyota da geçtiğimiz aylarda aldığı karar ile, hava yastığı problemleri nedeniyle Türkiye'de dahil çok sayıdaki ülkede milyonlarca aracını geri çağırmıştı.

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