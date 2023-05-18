Bir yılda 1.6 milyon istihdam

Türkiye; üretim ve yeni istihdam alanlarının artması için kararlılıkla uygulanan ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarını almaya devam ediyor. Güçlü performansını sürdüren ekonomik büyümenin oluşturduğu yeni iş fırsatları sayesinde son bir yılda 1 milyon 594 bin kişiye daha istihdam sağlandı. 2022 yılının ilk çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı 29 milyon 964 bin kişi iken, bu yılın aynı döneminde 31 milyon 558 bin kişiye ulaştı.

İŞSİZLİK ORANI %9,9 İLE TEK HANE

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1 milyon 231 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişiye yükseldi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla 362 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2022’nin birinci çeyreğinde yüzde 11,4 iken, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin de yaşandığı 2023’ün birinci çeyreğinde 1.5 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesine geriledi. Böylece, işsizlik oranı 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü.

GENÇ İŞSİZLİK1.2 PUAN AZALDI

Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da 2022’nin ilk çeyreğine göre 1.2 puanlık azalışla yüzde 19,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise bir yılda 1.8 puanlık artışla yüzde 48,4’e çıktı. Bu oran, erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,2 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı yüzde 52,6 seviyesinden yüzde 53,7’ye çıktı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda yüzde 36 oldu.

İSTİHDAMIN %57,4’Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ise tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,9’u tarım, yüzde 21,5’i sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 57,4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam odaklı politikadan taviz YOK

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'yle güçlü performansını sürdüren ekonominin yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ettiğini belirtti. Nebati, "İnsan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmayı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.







