Birlikten kuvvet doğdu

Tarımda hem verimliliği sağlamak hem de büyük çaplı üretim yapabilmenin en ekonomik yolu olan kooperatiflerin sayısı 10 bini aştı. Bunların 7 bine yakınını tarımsal kalkınma kooperatifleri oluşturuyor. 500’e yakın kooperatif son beş yılda kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye genelindeki bu kooperatiflerden 6 bin 899’u tarımsal kalkınma, 2 bin 519’u ise sulama kooperatiflerinden oluşuyor. 572 su ürünleri, 31 de pancar ekicileri kooperatifi var. Son beş yıl içinde kurulan kooperatif sayısı 475. Bu kooperatiflerin ortak sayısı 2,5 milyona yakın.Tarımsal üretimi destekleyecek finansman olanaklarını her geçen gün geliştiren bankacılık sektörü de, kooperatiflere yönelik düşük faizli kredi sunuyor.

GIDA ZİNCİRİNE DESTEK

Üretim alanına özel kredi paketleri sayesinde çiftçiler hasat döneminde kredi ödemelerini gerçekleştirirken, yeni nesil tarımsal uygulamalara yönelik olarak da bankalardan rehberlik hizmeti alabiliyor. Kooperatif kredileri aracılığıyla, tarım ürünlerinden katma değerli ürünlere geçişe destek verilmesi, tarladaki ürününü veya işlenmiş tarımsal ürününü doğrudan tüketiciye sunmak isteyen üreticilerin desteklenmesi amacıyla finansman sağlanıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI

Tarım kooperatif kredileri aracılığıyla; süt işleme ve süt ürünleri üretimi, meyve ve sebze kurutma/ dondurma ve kurutulan/dondurulan ürünlerin ambalajlanması gibi konularda faaliyet gösteren asgari 30 (otuz) ortağı bulunan kooperatifler desteklerden faydalanabiliyor. Kooperatifler, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

150 kooperatif markalaştı

Kooperatifler daha düşük maliyetle daha yüksek üretimi sağlasa da sürdürülebilir olması için markalaşma da önemli. Bu nedenle 18 pilot ilde, 150 pilot tarımsal örgüt seçilerek, markalaşma teşvik edildi. Ulusal gıda mevzuatına uygun üretim için çalışmalar yapıldı. Bölgesel ve yerel pazarlama stratejileri, e-ticaret, bütünleşik pazarlama iletişimi, proje döngüsü, coğrafi işaretli ürünlerin pazarlaması gibi eğitimler düzenlendi. Kooperatifler Kanunu gereği, ortakların çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatiflere ise pozitif ayrımcılık uygulanıyor.







