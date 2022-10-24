Ekonomi BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,01 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.966,64 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,2'yle bilişim oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı
Arşiv.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,87 artarak 3.934,63 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, küresel piyasalardan pozitif ayrıştığı geçen hafta genelinde ise yüzde 8,48 değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Cuma günü The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetinin sinyallerini vermeye başladığı belirtildi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de para politikasında şahin adımların devam etmesi halinde ekonominin zora girebileceğini, Fed'in bu durumu dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Daly'nin açıklamalarının ardından daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentileri 50 baz puana evrildi. Banka'nın kasım toplantısında faizleri 75 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin ise korunduğu görüldü.

Siyasi gelişmeler takip ediliyor

Analistler, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yoğunlaşacak bilanço dönemi dolayısıyla hisse bazlı oynaklığın da artabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 puanın direnç, 3.900 ve 3.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul rekora doymuyor: BIST 100 endeksi gün içinde 3 bin 500 seviyelerini gördü
EKONOMİ
Borsa İstanbul rekora doymuyor: BIST 100 endeksi gün içinde 3 bin 500 seviyelerini gördü

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
EKONOMİ
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Yine istek şarkı cinneti

Yine istek şarkı cinneti

​Çiftetelli çal dediler: Gerisi korkunç!
İki günde 100 ton satıldı

İki günde 100 ton satıldı

Hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den talep yağıyor.​
Çam ve Sakura Şehir Hastanesine metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu İBB yarım bıraktı biz devraldık

​Bakanlıktan eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği.

​AK Parti'den yeni açıklama: Dikkat çeken 'refah payı' detayı.

'​Türkiye Yüzyılı'nı brilikte inşa edelim.

​Türk lirası için hareketli hafta.

MİT'ten PKK/YPG'nin sözde yöneticisine nokta operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.