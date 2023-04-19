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Ekonomi

Bitcoin'de sert düşüş: Her şey 20 dakikada oldu

Bitcoin’de bugün öğlene doğru sert bir düşüş yaşandı. Ani bir düşüşle beraber Bitcoin fiyatı, 30 bin 030 dolardan 29 bin 135 dolara geriledi.

14:06 . 19/04/2023 Çarşamba
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Pazartesi günü 29.100 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün 30.400 doların üzerini görmüş ancak yükselişi bu seviyede durmuştu. Bitcoin yeni güne kararsız başlamasının ardından TSİ 11.05'te 30.030 dolardan işlem görürken ani bir satış geldi. 11.25'te 29.135 dolara kadar geriledi. Yani 20 dakikada yüzde 3 değer kaybetti. Ardından hafif yükselişle 29.200 doların üzerine çıktı. Benzer şekilde Ethereum da yaklaşık 1 saatte yüzde 3.6 değer kaybederek 1.997 dolara geriledi.

1 ayda yüzde 8 yükseldi

Son düşüşe rağmen Bitcoin son 1 ayda dolar bazında yatırımcısına yüzde 8.1 kazandırdı. 1 ayda yaşanan bu yükselişte ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması ve buna bağlı olarak Fed'in faiz artırımlarında haziran itibarıyla frene basacağı beklentisinin güçlenmesi etkili oldu.



#bitcoin
#fed
#Ethereum
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