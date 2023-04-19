Bitcoin'de sert düşüş: Her şey 20 dakikada oldu

Kripto paralar hayatımızın bir parçası haline gelirken birçok kullanıcı da Bitcoin'in ne işe yaradığı merak ediyor. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin bir şifreleme sistemi. İnsanların kodları para olarak kullandığı Bitcoin sisteminin en önemli özelliği anonim olmasıdır. Bugünlerde bir tanesi 150 bin TL eden Bitcoin'in özellikleri haberimizde...