Bitkisel atık yağlar milli servet

Bitkisel atık yağın milli bir servet olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bitkisel atık yağı kavanozda biriktirip çöpe atıyoruz. Yağın litresini 35’e aldınız, topladık geri dönüşüme gönderdik. Şu anki satış fiyatı litresi 47 lira bandında, neredeyse ilk üründen daha fazla değere satıyorsunuz” diye konuştu.
AVRUPA’YA GÖRE GERİDEYİZ
Enerjide bağımsızlığın önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, “İşe yaramıyor dediğimiz atıklar bile içinde bir enerji barındırıyor. Bunları tekrar enerjiye dönüştürebiliriz” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Avrupa Birliği’nde ev atıklarından oluşan belediye atığının yüzde 49,6’sı geri dönüştürülürken, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 12,3 seviyesinde kaldığına dikkat çekti.