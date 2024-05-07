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Ekonomi

Bitkisel atık yağlar milli servet

Dönüştüren Kadınlar Derneği Başkanı Nagihan Yılmaz, Türkiye’de aylık 3 bin 500 ton bitkisel atık yağ toplandığını belirterek, "İlk etapta minimum 100 bin ton bitkisel atık yağ toplama hedefimiz var. Bu şekilde sektörün ekonomik büyüklüğü 175 milyon dolara ulaşacak" dedi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:14 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bitkisel atık yağın milli bir servet olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bitkisel atık yağı kavanozda biriktirip çöpe atıyoruz. Yağın litresini 35’e aldınız, topladık geri dönüşüme gönderdik. Şu anki satış fiyatı litresi 47 lira bandında, neredeyse ilk üründen daha fazla değere satıyorsunuz” diye konuştu.

Nagihan Yılmaz

AVRUPA’YA GÖRE GERİDEYİZ

Enerjide bağımsızlığın önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, “İşe yaramıyor dediğimiz atıklar bile içinde bir enerji barındırıyor. Bunları tekrar enerjiye dönüştürebiliriz” ifadelerini kullandı. Yılmaz, Avrupa Birliği’nde ev atıklarından oluşan belediye atığının yüzde 49,6’sı geri dönüştürülürken, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 12,3 seviyesinde kaldığına dikkat çekti.




#Bitkisel Yağ
#Atık
#Ekonomi
#Dönüştüren Kadınlar Derneği
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