Bitkisel atık yağlar milli servet

Rekabet Kurulu, sosyal medya şirketi META'nın, Türkiye'deki tüm 'Threads' kullanıcılarının profillerini devre dışı bırakarak uygulamanın faaliyetlerini sonlandırması üzerine daha önce alınan tedbir kararında verilen günlük para cezasını sonlandırdı. Bunun yerine, şirkete 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş idari para cezası uygulama kararı aldı.