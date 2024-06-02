Bor için yetişmiş insan gücü Gazi’den

Kurulan Mineraller ve Bor Teknolojileri Laboratuvarında teorik bilgiler pratiğe dökülecek. Bölüm bor ve nadir toprak elementleri alanında geleceğin uzmanlarını yetiştiriyor. Disiplinlerarası Mineraller ve Bor Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Gökmen, Yeni Şafak’a konuştu. Program çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ve hedefler hakkında bilgi veren Gökmen, “Dünya akademik camiası ve firmalar her yıl bor ile ilgili yaklaşık 7 bin makale ve 13 bin patent yayınlıyor. Ülkemizde bu sayı oldukça düşük. Programımız ile bu akademik yarışa biz de katılacağız” dedi.

KATMA DEĞER ÜSSÜ OLACAK

Ana bilim dalının üniversitede halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programlarından farkları olduğunu belirten Gökmen, “Mineraller ve bor teknolojisi konusunda doğrudan eğitim veren bir yüksek lisans programı yoktu. Kimya, kimya mühendisliği, maden mühendisliği ve malzeme metalürji mühendisliği gibi farklı disiplinlerde temel eğitim almış araştırmacıların tecrübelerini paylaşıp problemleri daha geniş bir yelpazede değerlendirebilecekleri bir platform oluşturulacak. Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek, yetişmiş insan gücü oluşturarak ekonomik olarak bor'dan daha fazla yararlanacağız” dedi.

BÜYÜK KURULUŞLARLA ORTAK ÇALIŞACAĞIZ

Gökmen, ilk hedefin programdaki öğrencilerin tez çalışmalarının bir kısmının üretiminin laboratuvarda yapılması olduğunu söyledi. Sanayide büyük kuruluşlarla yan yana ürün elde edeceklerini ifade eden Uğur Gökmen, “Kendi insansız hava araçlarımıza, kendi zırhlarımıza ürün üreteceğiz. Ayrıca bölümü bitiren öğrencilerimiz ayrıcalıklı olacak” açıklamasında bulundu.











