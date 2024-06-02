|
Ekonomi

Bor için yetişmiş insan gücü Gazi’den

Türkiye'de ilk defa Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde kurulan "Disiplinlerarası Mineraller ve Bor Teknolojisi Ana Bilim Dalı” ilk öğrencileri ile çalışmalara başladı.

04:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 01:51 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kurulan Mineraller ve Bor Teknolojileri Laboratuvarında teorik bilgiler pratiğe dökülecek. Bölüm bor ve nadir toprak elementleri alanında geleceğin uzmanlarını yetiştiriyor. Disiplinlerarası Mineraller ve Bor Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Gökmen, Yeni Şafak’a konuştu. Program çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ve hedefler hakkında bilgi veren Gökmen, “Dünya akademik camiası ve firmalar her yıl bor ile ilgili yaklaşık 7 bin makale ve 13 bin patent yayınlıyor. Ülkemizde bu sayı oldukça düşük. Programımız ile bu akademik yarışa biz de katılacağız” dedi.

KATMA DEĞER ÜSSÜ OLACAK

Ana bilim dalının üniversitede halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programlarından farkları olduğunu belirten Gökmen, “Mineraller ve bor teknolojisi konusunda doğrudan eğitim veren bir yüksek lisans programı yoktu. Kimya, kimya mühendisliği, maden mühendisliği ve malzeme metalürji mühendisliği gibi farklı disiplinlerde temel eğitim almış araştırmacıların tecrübelerini paylaşıp problemleri daha geniş bir yelpazede değerlendirebilecekleri bir platform oluşturulacak. Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek, yetişmiş insan gücü oluşturarak ekonomik olarak bor'dan daha fazla yararlanacağız” dedi.

BÜYÜK KURULUŞLARLA ORTAK ÇALIŞACAĞIZ

Gökmen, ilk hedefin programdaki öğrencilerin tez çalışmalarının bir kısmının üretiminin laboratuvarda yapılması olduğunu söyledi. Sanayide büyük kuruluşlarla yan yana ürün elde edeceklerini ifade eden Uğur Gökmen, “Kendi insansız hava araçlarımıza, kendi zırhlarımıza ürün üreteceğiz. Ayrıca bölümü bitiren öğrencilerimiz ayrıcalıklı olacak” açıklamasında bulundu.




#Bor
#Ekonomi
#Gazi Üniversitesi
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Pınarbaşı seçim sonuçları için seçmen sandık başına gitti! 2 Haziran yenilenen seçimi kim kazandı?