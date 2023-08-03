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Ekonomi

Borç yapılandırma ödemeleri için son gün

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçları için bugün son ödeme günü. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü ise yarın.

09:30 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı. SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlendi. Ödemelerin bugün 23:59'a kadar yapılması gerekiyor.

Vergi borçları için son gün yarın

Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün yarın. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart. Motorlu Taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü yarın.



#SGK
#borç yapılandırma
#ankara
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