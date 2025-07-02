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Borsa 3,5 ay sonra 10 bin puanı aştı

Borsa 3,5 ay sonra 10 bin puanı aştı

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:002/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul, 10 bin puanı aşarak son 52 haftanın en güçlü çıkışını kaydetti. Yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle faiz indirimi beklentisi, yatırımcı güvenini artırdı.

Borsa İstanbul, mart ayından bu yana ilk kez 10 bin puan seviyesini aşarak dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Son 52 haftanın en güçlü çıkışını yapan BIST 100 endeksi haftaya yüzde 5,78’lik sert bir yükselişle başladı. Endekste ivmeyi bankacılık sektörü sağladı. Bankacılık endeksi haftanın ilk işlem gününde, yüzde 9,6 artışla tavan yaptı. Yükselişini dün de sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33’lük artışla 10.080 puandan kapattı. Yatırımcı güvenindeki artışta, CHP kurultayı davasının 8 Eylül’e ertelenmesi, küresel piyasalardaki olumlu hava ve beklenen faiz indirimi etkili oldu.


DOLARDA 50 YILIN EN HIZLI DÜŞÜŞÜ

Borsa İstanbul’daki yükselişi Yeni Şafak’a değerlendiren Ahlatcı Yatırım Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, “CHP kurultayının ertelenmesi piyasalar tarafından pozitif algılandı. Küresel gelişmeler de şu anda bizim lehimize ilerliyor. ABD’de S&P rekor kırarken, Almanya’da DAX endeksi eski rekor seviyelerini test ediyor. Ayrıca, yılbaşından bu yana doların yaşadığı değer kaybı son 50 yılın en sert düşüşü. Bunun yanı sıra petrol fiyatlarının düşük seyretmesi de küresel risk iştahını destekliyor” ifadelerini kullandı.


ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA KALACAK

Erbaş, bu hafta açıklanacak olan haziran enflasyon verilerine ilişkin beklentilerini de paylaştı. Piyasa beklentisinin yüzde 1,5 civarında olduğunu belirten Erbaş, “İstanbul’da enflasyon yüzde 1,7 olarak ölçüldü. Son 12 aydır İTO verisi genel enflasyonun yaklaşık 1 puan üzerinde geliyor. Bu nedenle, haziran ayı enflasyonunun yüzde 0,9 ila 1,1 aralığında gelmesini bekliyorum” dedi. Erbaş, Merkez Bankası’nın da 350 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini belirtti.


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