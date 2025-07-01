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Borsa İstanbul kritik seviyeyi aştı

Borsa İstanbul kritik seviyeyi aştı

11:561/07/2025, Salı
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Borsa 3.5 ay sonra yeniden 10 bin puanın üzerini gördü, saat 10.22 itibarıyla 10,041,12 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul uzun süredir görülmeyen yükseliş ivmesini yakaladı. Yatırımcılara rahat nefes aldıran yükseliş 10 bin puanı aştı.


Böylece Borsa İstanbul 20 Mart 2025 tarihinden sonra ilk kez 10 bin puanın üzerine çıkmış oldu.


Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi güne 0,25 değer kazanarak 9.972,96 puandan başlamıştı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,45 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.972,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.


Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,19 ile madencilik oldu.


Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.


Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




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