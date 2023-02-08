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Ekonomi

Borsa 5 iş günü kapatıldı: Bugünkü işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verdi.

17:30 . 8/02/2023 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."


#BİST
#ekonomi
#borsa
1 saat önce
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Borsa 5 iş günü kapatıldı: Bugünkü işlemler iptal edildi
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