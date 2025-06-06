Borsa bayrama moralli girdi

Haftaya 9 bin puan ile başlayan BIST 100 endeksi, salı günü yüzde 2,93 yükseldi ve kapanışı 9.272 puandan yaptı. Çarşamba ve perşembe günlerinde de değer kazancını sürdüren Borsa İstanbul, 9.486 puana ulaşarak Kurban Bayramı tatiline moralli girdi. Bayramdan önceki son üç günde yüzde 5,4 primlenen BIST 100 endeksinin itici gücü ise bankacılık sektörü oldu. Bankacılık sektörü tek başına yüzde 6,21 değerlenirken yükselişin fitilini yaktı.





BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELİŞİ SIRTLADI

Geçtiğimiz haftalardaki sert düşüşleri bayram öncesi telafi eden Borsa İstanbul’da hafta başından bugüne 327 hisse artarken, 177 hisse düştü. Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü harekete bankacılık sektörünün yanında, haftalık bazda yüzde 13 yükselişle aracı kurumlar endeksi eşlik etti. Kurban Bayramı öncesi; maden yüzde 6,07, ticaret yüzde 5,95 ve bilişim yüzde 4,71 oranında pozitif değerleme yaparak, BİST 100 endeksinin yükselişinde ağırlık sahibi oldu. Uzmanlar, özellikle banka hisselerinde görülen hızlı toparlanma için, "Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi olasılığının fiyatlanması etkili oluyor" yorumunu yaptı.





KÜRESEL PİYASALARDAKİ TOPARLANMA DA ETKİLİ

Yüksek faiz ortamından bunalan pay piyasasının, yılın ikinci yarısında olası bir gevşeme sinyaline dahi oldukça duyarlı hale geldiğini belirten analistler, "Aynı zamanda dış piyasalardaki olumlu görünüm ve yatırımcıların bayram öncesi pozisyonlanma eğilimi de borsayı yukarı taşıdı" dedi.



