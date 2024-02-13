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Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselerek 9.217,42 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,88 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 9.217,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile madencilik oldu.

10:07 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 10:31 - 13/02/2024 Salı
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 9.174,58 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.175,82 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Yurt içinde ise ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeni günde 299 baz puanda bulunuyor.

Bugün yurt içinde ayrıca perakende satışlar ve dış ticaret endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#Borsa İstanbul
#Piyasalar
#BIST 100
#ABD
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