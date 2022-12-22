Borsa güne yükselişle başladı

Albayrak Grubu 2023 yılına yeni yatırımlarla giriyor: Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı

Platform Turizm'in halka arzı ile 631 bin yeni ortakları olduğunu dile getiren Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, elde edilen gelirin bir kısmı ile yeni araç ve plaka alımları yapılacağını söyledi. Platform Turizm'in yanı sıra Varaka Kağıt ve TÜMOSAN'da elde edilen başarılara da dikkat çeken Bolat, Albayrak Grubu'nun 2023 yılına yeni yatırımlarla gireceğini bu kapsamda gayrimenkul yatırım ortaklığı ile bir yatırım bankası kurma başvurularının ise ilgili kurumlara yapıldığını belirtti.

