Avrupa merkezli düşünce kuruluşu Strategic Perspectives'in raporuna göre, dünyada net sıfır emisyon teknolojilerine dayanan yeni bir sanayi dönemi ortaya çıkarken, Çin, ABD ve AB bu dönüşümde üretim merkezleri olmak istiyor. Hiçbir Avrupa ülkesinin Çin'in güç merkezi ya da ABD'nin teknoloji hakimiyetiyle tek başına rekabet edemeyeceğini kaydeden Strategic Perspectives Direktörü Neil Makaroff, "ABD ve Çin ile aramızdaki rekabetçi ve yenilikçi fark büyüdükçe AB, Avrupalıların kendi sektörlerini net sıfır ekonomisinin ön saflarına yerleştirmelerini sağlamak için daha güçlü bir kolektif yanıt vermelidir" ifadelerini kullandı.