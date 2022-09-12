Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 kazançla 3.649,21 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.650,07 puana taşıdı.

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Haber Merkezi AA
​Borsa günü rekorlarla tamamladı
Arşiv.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,98, holding endeksi yüzde 4,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,64 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile spor oldu.

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.650 seviyesinin direnç, 3.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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