Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 3.446,96 puandan tamamladı.

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Haber Merkezi AA
​Borsa günü yükselişle tamamladı
Arşiv.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 72,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,41 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.

Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde konut satışları, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 ve 3.300 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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