Borsa haftanın son gününe yükselişle başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile sigortacılık oldu.

Bugün ayrıca yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek olası haberler ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.400 seviyelerinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.