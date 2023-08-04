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Ekonomi

Borsa haftanın son gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 yükselişle 7.256,57 puandan başladı.

10:12 . 4/08/2023 Cuma
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,06 puan artışla ve yüzde 0,49 değer kazanarak 7.256,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile sigortacılık oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 azalışla 7.221,51 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7.365,61 puana taşıdı.

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Bugün ayrıca yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek olası haberler ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.400 seviyelerinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Borsa
#BIST 100
#ekonomi
#hisse
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