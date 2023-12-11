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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,08 yükselişle 7.920,28 puandan başladı.

10:12 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,52 puan artışla ve yüzde 0,08 değer kazanarak 7.920,28 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında
en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile spor,
en çok gerileyen ise yüzde 0,06 ile iletişim
oldu.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.913,76 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.780 puanın destek, 7.960 ve 8.060 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,09 artmasını, cari işlemler hesabının ise ekimde 745 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.



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#Ekonomi
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