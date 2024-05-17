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Ekonomi

Borsa İstanbul grubu eğitim programları yayında

Finans dünyasında uzmanlaşmak ve finansal okuryazarlığı artırmak isteyen herkes için Borsa İstanbul Grubu'nun kapsamlı eğitim programları yayınlandı.

10:19 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 10:21 - 17/05/2024 Cuma
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Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul Eğitim Programları, 30'u aşkın eğitim programını içermektedir. Ana vizyon, tüm sektör çalışanlarının finansal okuryazarlık farkındalığını artırmak ve finansal alanda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üyeler, eğitim programına katılabilmektedirler.


Eğitimler, birebir uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve Borsa İstanbul çalışanlarından oluşan uzman ekiplerce verilmektedir. Bu sayede katılımcılar, gerçek piyasa koşullarında deneyim kazanma fırsatı bulmaktadırlar.


Eğitimlere, Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilmekte ve katılım sağlanabilmektedir. Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için
internet sitesi üzerinden talepte bulunulabilir veya
adresinden iletişime geçilebilir. Borsa İstanbul Grubu, finansal okuryazarlık için öncü bir adım atarken, şirketlerin ve ülke ekonomisinin sermaye piyasalarındaki derinliğini ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir.
#Borsa İstanbul
#Finans
#Ekonomi
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