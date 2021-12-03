Ekonomi Borsa İstanbul tarihinin en yüksek seviyesini gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul tarihinin en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,89 artışla 1.896,82 puandan başladı. Endeks kısa sürede 1907.42 puanı görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul rekor kırıyor
Borsa İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,74 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 1.896,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,82 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,28 ile spor oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi yüzde 1,22 artarak kapanış rekorunu 1.880,06 puana taşıdı.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirterek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, ayrıca bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini bildirdi.

  • Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Finans anketine katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,88 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

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