Ekonomi Borsa rekora doymuyor Bugün en yüksek 2041i gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa rekora doymuyor: Bugün en yüksek 2.041'i gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 2.013,12 puandan başladı. Ardından yükselişe geçen BIST 100 endeksi bugün en yüksek 2.041'i gördü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul Son Durum: Borsa İstanbul Rekor Üstüne Rekor Kırıyor
Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,57 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 2.013,12 puana yükseldi. Ardından yükselişe geçen BIST 100 endeksi bugün en yüksek 2.041'i gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,70 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

  • BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 2.004,55 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.012,26 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Tarihi zirve: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
EKONOMİ
Tarihi zirve: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa güne rekor açılışla başladı
EKONOMİ
Borsa güne rekor açılışla başladı

Borsada tüm zamanların en yüksek seviyesi
EKONOMİ
Borsada tüm zamanların en yüksek seviyesi
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.