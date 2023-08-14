|
Ekonomi

Borsa İstanbul yeni günde rekorla açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,05 yükselişle rekor seviye olan 7.795,01 puandan başladı.

10:28 . 14/08/2023 Pazartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,64 puan artışla ve yüzde 1,05 değer kazanarak 7.795,01 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 1,04 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile inşaat oldu.

Cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,67 değer kazancıyla günü 7.714,38 puandan tamamlarken kapanış rekor kırdı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.



#Borsa İstanbul
#BIST 100
#ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Açık cezaevine dönüşler ne zaman? O tarihe kadar müracat etmeyenler haklarını kaybedecek o da yetmeyip kapalı cezaevine girecek!