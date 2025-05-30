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Borsa İstanbul'dan programda değişiklik: VİOP’ta piyasa yapıcılara yeni dönem

Borsa İstanbul'dan programda değişiklik: VİOP’ta piyasa yapıcılara yeni dönem

23:3530/05/2025, Cuma
AA
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Borsa İstanbul, VİOP Piyasa Yapıcılık programında değişikliğe gitti.
Borsa İstanbul, VİOP Piyasa Yapıcılık programında değişikliğe gitti.

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) piyasa yapıcılık kurallarında güncellemeye gitti. Yeni düzenlemeyle piyasa yapıcılara sağlanan komisyon indirimi, artık günlük aktiflik oranına göre uygulanacak. Ayrıca yetki iptalinde geçmişe dönük indirimlerin geri alınması uygulaması sona erdi. Değişiklikler 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Piyasa Yapıcılık programında bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hak ve yükümlülük gruplamasında güncellemeye gidildi.

Piyasa yapıcılık programı kapsamındaki borsa payı indiriminin, "günlük olarak piyasada bulunma oranının A Grubu sözleşmeler için yüzde 35 ve üzerinde, B Grubu sözleşmeler için yüzde 10 ve üzerinde olması halinde" uygulanmasına karar verildi.

Piyasa yapıcılık yetkisinin iptal edilmesi halinde borsa payı indirimi ve gelir paylaşım tutarlarının geriye dönük olarak tahsil edilmesi uygulaması sonlandırılırken, söz konusu değişikliklerin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.​​​​​​​



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