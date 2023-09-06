Borsa İstanbul'dan rekor açılış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü 8.141,33 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.238,89 puana taşıdı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,08 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile finansal kiralama, faktoring oldu.