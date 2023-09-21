Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı

Borsa istanbul, riskleri sınırlandırmak için çalışıyor.
Borsa İstanbul'un yayımladığı bir videoda, finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yılın geride kaldığı anımsatıldı.
Son dönemde yatırımcıların karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabildiği vurgulandı.
Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumları okunurken, bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin, aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğinin akıldan çıkarılmaması gerektiği uyarısında bulunulan videoda, şunlar kaydedildi:
Borsa İstanbul: Riskleri sınırlandırmak için paydaşlarımızın yanındayız
Videoda, tedbirlerle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarının sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: