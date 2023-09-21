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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı

Borsa İstanbul, paylaştığı bir video ile son dönemde yatırımcıların karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabildiğine dikkat çekerek, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun" uyarısında bulundu.

17:49 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Borsa istanbul, riskleri sınırlandırmak için çalışıyor.

Borsa istanbul, riskleri sınırlandırmak için çalışıyor.

Borsa İstanbul'un yayımladığı bir videoda, finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısının her geçen gün arttığı belirtilerek, hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yılın geride kaldığı anımsatıldı.


Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık edildiğine işaret edilen videoda,
"Yeni yatırımcılarla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki, yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz?"
denildi.

Son dönemde yatırımcıların karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabildiği vurgulandı.


Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumları okunurken, bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin, aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğinin akıldan çıkarılmaması gerektiği uyarısında bulunulan videoda, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı, yapılan paylaşımlarda 'tüyo' diye tabir edilen, doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında birtakım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı."
Tanıtım filmi


Borsa İstanbul: Riskleri sınırlandırmak için paydaşlarımızın yanındayız

Videoda, tedbirlerle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarının sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişim kolaylaştıkça yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça sosyal medya kanalları üzerinde yapılan dedikodu ve manipülasyonların da aynı oranda arttığını biliyor muydunuz? Yatırım, profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ancak günümüzde yatırımcılar, yatırım yaparken sosyal medya üzerinde yapılan yorumların etkisinde kalabiliyor. Bu yüzden sosyal medyada yorumları okurken dikkatli olmalısınız. Borsa İstanbul, piyasaların güvenilir, etkin, şeffaf, adil ve istikrarlı bir ortamda işlenmesi adına tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyor"



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#borsa
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