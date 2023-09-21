Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı

"Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişim kolaylaştıkça yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça sosyal medya kanalları üzerinde yapılan dedikodu ve manipülasyonların da aynı oranda arttığını biliyor muydunuz? Yatırım, profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ancak günümüzde yatırımcılar, yatırım yaparken sosyal medya üzerinde yapılan yorumların etkisinde kalabiliyor. Bu yüzden sosyal medyada yorumları okurken dikkatli olmalısınız. Borsa İstanbul, piyasaların güvenilir, etkin, şeffaf, adil ve istikrarlı bir ortamda işlenmesi adına tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyor"