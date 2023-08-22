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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul, mayıs sonunda başladığı yükseliş trendini yeni haftada da bozmadı. Borsada açılış rekoru BİST 100 endeski güne yüzde 0,76 yükselişle 7.856 puandan başladı. BİST açılışın hemen ardından 7878 puan ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyon 24 bine yükseldi.

10:35 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,50 puan artışla ve yüzde 0,76 değer kazanarak 7.856,15 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile iletişim oldu.

Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazancıyla 7.796,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler varlığını korusa da Banka'nın enflasyonla mücadelede bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimalinin masada kalması tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

  • Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.870 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.





#Borsa İstanbul
#BİST
#ekonomi
#FED
#ABD Merkez Bankası
#Borsa
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