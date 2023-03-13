Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak tanımlanan yasayla, yaklaşık 14 milyon kişinin vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak paket kapsamında 31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları ödenebilecek. 31 Mayıs'a kadar başvurulacak, 30 Haziran ilk taksit yatacak. Borçlar 48 ay taksitle ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. İşte borç yapılandırmasında merak edilen sorular ve yanıtları...