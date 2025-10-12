Borsada en büyük dış yatırımcı Katar ve ABD

Borsada yatırım yapan İstanbullu yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü eylül sonu itibarıyla yüzde 25,7 artarak 3 trilyon 87 milyar 645 milyon liraya çıktı. Sermaye piyasalarına artan ilgi, büyükşehirlerde yatırımcı sayılarına da yansıdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, geçen ay itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı 1 milyon 581 bin 682 kişiyle İstanbul’da ikamet ediyor. İstanbul'u 649 bin 705 kişiyle Ankara ve 433 bin 202 kişiyle İzmir izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra portföy büyüklüğü en fazla olan il Bursa oldu.

İNGİLTERE'DEN 258 HESAP VAR

Yurt dışı yerleşik yatırımcılara bakıldığında ise eylül sonu itibarıyla en çok yabancı yatırımcı 927 hesapla ABD’den oldu. ABD’yi 258 yatırımcıyla İngiltere ve 200 yatırımcıyla Lüksemburg takip etti. Portföy değeri açısından Katar 640 milyar 759 milyon lirayla ilk sırada yer aldı. Katar’ı 505 milyar 364 milyon lirayla ABD, 332 milyar 949 milyon lirayla İngiltere izledi.

BIST 100’E YOĞUN İLGİ

Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde eylül sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 761 bin 455 kişi olarak belirlendi. Sektör endekslerine bakıldığında en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 397 bin 448 kişiyle sanayi endeksi olurken, sanayi endeksini 3 milyon 975 bin 148 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.







