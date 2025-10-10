Bakan Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye yeni nükleer rönesansa gidiyor

, "Daha yüzde 85 var. Çok iyi işler yaptık ama daha çok yapmamız lazım. Onun için hem yurt içinde hem yurt dışında, Libya'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Afrika'da yoğun bir şekilde petrol ve doğal gaz arayan bir Türkiye var."