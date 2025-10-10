Bakan Bayraktar'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye yeni nükleer rönesansa gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin son 23 yılda yenilenebilir enerjide büyük bir devrim gerçekleştirdiğini, hidroelektrik santrallerin (HES) bu devrimin ilk bölümünü oluşturduğunu dile getirdi. Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada "Akkuyu, Sinop ve Trakya'daki nükleer güç santralleriyle toplam 12 reaktöre sahip olacağız. Nükleerde yeni bir döneme giriliyor. Yeni nükleer rönesansına gidiyoruz. Küçük modüler reaktörleri ıskalamamamız lazım. Bununla beraber Türkiye, 2050'ye geldiğinde 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olacak ve elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini nükleerden karşılayacak hale gelecek. Bu konuda da kararlılıkla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Hidro Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi'nde düzenlenen "Hidroelektrikte Yenilikçi Projeler Günü" programında yaptığı konuşmada, hidroelektrik yatırımlarının çoğunun özel sektör eliyle gerçekleştirildiğini söyledi.
Gelecek 30 yılda Türkiye'nin elektrik talebinin 3 katına çıkacağına işaret eden Bayraktar, sektördeki trendin elektrifikasyon olduğunu, binalardan tarıma, sanayiden ulaştırmaya kadar her alanda elektrikleşme olduğunu ifade etti.
Bayraktar, yenilenebilir enerjideki diğer devrimin şu an yaşandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Yeni nükleer rönesansına gidiyoruz"
Maliyet, emisyon ve sürdürülebilirlik açısından en önemli yakıtlardan biri olan nükleer enerjiden de Türkiye'nin istifade edeceğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:
Elektrik alt yapısına 10 yılda 30 milyar dolar yatırım yapılacak
Türkiye'nin hidroelektrik kurulu gücünün 32 bin megavata ulaşarak bu alandaki potansiyelini büyük oranda ortaya koyduğunu ve daha büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Bayraktar, mevcut santrallerin rehabilite edilmesi dönemine girildiğini ve Orta Asya ile Afrika gibi ülkelerin Türkiye'den hidroelektrik talep ettiğini dile getirdi.
"Konteyner tipi HES ile içme suyu ve sulama hatlarından elektrik üretiliyor"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yenilenebilir enerjinin artık alternatif değil yeni ana akım olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın desteğiyle ve TEMSAN'ın katkılarıyla kurulan TOBB ETÜ Hidro Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi, 2,5 megavat kapasitesiyle dünyanın en büyük su türbin tasarım ve test merkezi olarak hizmet veriyor. Merkez, yerli türbin geliştirmede hızlı prototipleme ve düşük maliyetle yüksek performans sağlamayı hedefliyor. Konteyner tipi HES çözümüyle içme suyu ve sulama hatlarındaki atıl enerjiden elektrik üretiyoruz. Şu ana kadar 2 belediyede uygulandı, 58 belediyeye de tanıtıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli ise küresel hidroelektrik sektörünün 2,3 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade ederek, 2024'te dünyada 1,4 gigavat yeni HES kapasitesinin sisteme eklendiğini, 1 gigavatın da kurulum aşamasında olduğunu söyledi.
Benli, HES'lerin küresel elektrik üretimindeki payının yüzde 14'e ulaştığını, 2,2 milyar ton karbondioksit salımının ise önlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"EÜAŞ, 14,4 gigavat hidrolik kurulu gücü ve 37,5 gigavatsaat üretimiyle enerji dönüşümüne katkı sağlıyor. Türkiye'deki toplam hidrolik kurulu gücünün yüzde 45'i ve toplam elektrik üretiminin yüzde 8,2'i EÜAŞ'a ait HES'lerden elde ediliyor. Sarıyar HES rehabilitasyonu kapsamında ülkenin en büyük yerli türbini santrale eklendi. 40 megavat gücündeki türbinin daha önce ithal edilen kritik ekipmanları yüzde 100 yerli olarak üretildi."
Konuşmaların ardından Bakan Bayraktar, TOBB ETÜ Süperiletken Kuantum Elektroniği Laboratuvarı'nı ziyaret ederek, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT'ı ve yerli otomobili TOGG'un geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü AR-GE Merkezini inceledi.
Hidroelektrikte Yenilikçi Projeler Günü vesilesiyle TOBB ETÜ Hidro Su Türbini Tasarım ve Test Merkezini ziyaret eden Bayraktar, burada sergilenen ve hidrolik santraller için yerli firmalar tarafından geliştirilen 15 projeyi yerinde inceledi, projeler hakkında bilgi aldı. Bayraktar, daha sonra TOGG'un yeni modeli T10F'nin direksiyonuna geçerek üniversitesi kampüsünde tur attı.