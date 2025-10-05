Gabar’dan Mavi Vatan’a: Türkiye bunu başarabilen 4'üncü ülke

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Türkiye artık Karadeniz'de, Akdeniz'de, Somali'de, yakın zamanda belki Libya'da petrol ve doğal gaz arayan, kendi imkanlarıyla sondajını yapabilen bir ülke haline geldi. Türkiye'de bir kere aranmadık bir yer bırakmayacağız. Orta Karadeniz'de, Samsun'un açıklarında, Ordu-Samsun arasında rezerv olabileceğini düşündüğümüz lokasyonlarda da 2026 yılında sondaj çalışmaları yapacağız." dedi
Türkiye'nin enerji ve maden ithalatının 2022 yılında 100 milyar dolar olduğunu aktaran Bayraktar, "96 milyar dolar petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri ile kömür ithalatı, metalleri ve maden tarafını da kattığınızda 100 milyar dolar. Bunun çözümü iki tanedir. Birincisi sanayi, katma değerli üretimle. Bunun yanında dışarıya ödediğimiz dövizi içeride tutacak tedbirleri alacağız. 'Enerjiyi ithal etmeyelim.' deme şansımız var mı? Yok. Elektrik yoksa ulaştırma yok, bankacılık yok, aydınlatma hiçbirisi yok. Onun için enerjimizi karşılamak için nerede enerji varsa onu bulup ülkemize getirmek zorundayız." diye konuştu.
"Türkiye dünyada 4. büyük filoya sahip ülke haline geldi"
Bayraktar, Türkiye'nin, 2016'dan sonra farklı bir stratejiyle kendi petrolünü ve doğal gazını arayan ve bulan bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"4 milyon hanede kendi gazını kullanan Türkiye var"
Sakarya gaz sahasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:
- "Bize o zaman, 'Bulamazlar, bulsalar da bunu çıkarmalarına imkan yok.' diyenler... Hamdolsun o gün başladığımız çalışmaların neticesinde bugün 4 milyon hanede Türkiye'de kendi gazını kullanan bir Türkiye var. Elbette ki daha yolun başındayız. 4 milyon haneyi önümüzdeki yıl 8 milyon haneye, 2028 yılında 16 milyon haneye çıkaracağız. Yani üretimimizi dört katına çıkaracağız. Artık kendine güvenen çocuklarımız, kendi jeologlarımız, mühendislerimizle farklı coğrafyalara açıldık. Somali'de sismik çalışma yapan bir Türkiye var. Belki önümüzdeki yıl orada sondaj faaliyetlerine başlayacağız. Ama Türkiye'de bir kere aranmadık bir yer bırakmayacağız. Orta Karadeniz'de, Samsun'un açıklarında, Ordu-Samsun arasında rezerv olabileceğini düşündüğümüz lokasyonlarda da 2026 yılında sondaj çalışmaları yapacağız. Bu stratejimiz başka bir yerde daha netice verdi, Gabar'da. Terörden arınınca oralarda petrol ve doğal gaz aramaya gittik. 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Yıllık ekonomimize katkısı en az 2 milyar dolar. Bu adeta bacasız bir sanayi."
Bakan Bayraktar, Gabar'da, Sakarya'da kendi petrol ile doğal gazını ülkesinde ve dışarıda arayan, bu sayede enerji faturasını düşürmeye çalışan bir Türkiye olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
Türkiye'nin 2019'dan başlayarak enerjide vatandaşlara destek verdiğini dile getiren Bayraktar, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önemli bir destek programı var. Elektrikte yaklaşık 4 milyon hale bundan istifade ediliyor. Doğal gazda da benzer bir şey var. Kömür yardımlarımız var ama her sene azalıyor çünkü birçok yer kömür yerine doğal gaz kullanır hale geldi. Özellikle pandemiyle başka bir şey başladı. Vatandaşlarımızın tamamına hem elektrik hem doğal gazda destek veriyoruz. Nisan ayından itibaren bunlar faturalarda da yazmaya başladı. Doğal gazda 1000 liralık faturanın 442 lirasını devlet karşılıyor. Elektrikte yaklaşık 1000 liralık faturanın yüzde 50'sini devlet karşılıyor." diye konuştu.
Buna ihtiyacı olmayanlara desteklerin belli bir düzen içinde kaldırılması gerektiğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
Bakan Bayraktar, toplantı öncesinde Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı da ziyaret etti.