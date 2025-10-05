Gabar’dan Mavi Vatan’a: Türkiye bunu başarabilen 4'üncü ülke

"Bize o zaman, 'Bulamazlar, bulsalar da bunu çıkarmalarına imkan yok.' diyenler... Hamdolsun o gün başladığımız çalışmaların neticesinde bugün 4 milyon hanede Türkiye'de kendi gazını kullanan bir Türkiye var. Elbette ki daha yolun başındayız. 4 milyon haneyi önümüzdeki yıl 8 milyon haneye, 2028 yılında 16 milyon haneye çıkaracağız. Yani üretimimizi dört katına çıkaracağız. Artık kendine güvenen çocuklarımız, kendi jeologlarımız, mühendislerimizle farklı coğrafyalara açıldık. Somali'de sismik çalışma yapan bir Türkiye var. Belki önümüzdeki yıl orada sondaj faaliyetlerine başlayacağız. Ama Türkiye'de bir kere aranmadık bir yer bırakmayacağız. Orta Karadeniz'de, Samsun'un açıklarında, Ordu-Samsun arasında rezerv olabileceğini düşündüğümüz lokasyonlarda da 2026 yılında sondaj çalışmaları yapacağız. Bu stratejimiz başka bir yerde daha netice verdi, Gabar'da. Terörden arınınca oralarda petrol ve doğal gaz aramaya gittik. 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Yıllık ekonomimize katkısı en az 2 milyar dolar. Bu adeta bacasız bir sanayi."