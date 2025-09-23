Bakan Bayraktar’dan yatırım çağrısı

Yeni Şafak
18:5323/09/2025, Salı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York’ta ABD’li iş dünyasıyla bir araya gelerek Türkiye’ye yatırım yapma çağrısında bulundu.

Bakan Bayraktar, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Atlantik Konseyi iş birliğinde düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Burada ABD’nin önde gelen enerji ve finans şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji politikalarını ve bu konudaki önceliklerini anlattı.

120 GW Hedefi

Bakan Bayraktar, 2024 yılında Yenilenebilir Enerji Yol Haritasını oluşturduklarını ifade ederek “Bu yol haritamız doğrultusunda çok ciddi bir potansiyelimiz olduğu rüzgâr ve güneş enerjisinde 120 GW’lık kurulu güce ulaşmak istiyoruz.” dedi.

30 Milyar Dolarlık Yatırım

Yenilenebilir enerjide izin süreçlerini kısaltan, yatırımları kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ve her yıl rüzgâr ve güneşte 2 bin megavatlık yarışma yaptıklarını ifade eden Bayraktar, “Bunun için enerji altyapımıza 30 milyar dolarlık ciddi bir yatırım yapmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Omurgayı Oluşturacak

Bayraktar, çok daha güçlü ve modern bir altyapı için yatırımcılara çağrıda bulunarak “Bu yeni iletim mimarisi, Türkiye enerji piyasalarının omurgasını oluşturacak. Böylece daha rekabetçi ve daha ucuz enerji fiyatlandırması yapabileceğiz.” dedi.

Talep ve Yapay Zekâ

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji talebinin arttığını bunda veri merkezlerinin, elektrikli araçların, iklimlendirme sistemlerinin ve yapay zekanın etkisi olduğunu bildiren Bayraktar,
“Yapay zekanın enerji tüketimi üzerindeki etkisi henüz ölçülmüş değil. Ancak artan talebi karşılamak için altyapıya yatırım yapmak zorundayız.”
diye konuştu.

Yeşil İletim

Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte bölgesel bağlantıları güçlendirdiklerini dile getirerek
“Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile yeşil elektrik iletimi ve ticareti konusunda önemli bir anlaşma sağladık. Güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan rotası izleyerek Avrupa’ya ulaştırmayı hedefliyoruz.”
dedi.

Merkez Ülke Hedefi

Doğal gazda hem doğuda hem batıda kapasite arttırdıklarına değinen Bayraktar, Bulgaristan ve Yunanistan bağlantılarıyla Güneydoğu Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağladıklarını söyledi. Bayraktar, geliştirdikleri projelerle 2025 yılında Suriye’ye ve Nahçivan’a gaz tedarikine başladıklarını anımsatarak enerjide merkez ülke olma hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

İş Birliği Potansiyeli

Bayraktar, ABD’li şirketlerle petrol ve doğal gazda ortak arama faaliyetleri ile üçüncü ülkelerde ortaklıklar, uzun dönemli LNG anlaşmaları, küçük modüler reaktörler ve madencilik konularında iş birliği fırsatları bulunduğunu vurgulayarak bu fırsatları hızlı bir şekilde somutlaştıracak potansiyelin bulunduğuna işaret etti.

