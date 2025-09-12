Yeni Şafak
Bakan Bayraktar: AK Parti olarak her daim sahada bulunmanın önemine inanıyoruz

17:4912/09/2025, Cuma
DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan Türkiye Yüzyılı çıkışı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı' inşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız bu yolda, çok daha güçlü ve büyük, ekonomik anlamda refah düzeyi yükselmiş bir ülke olarak, çocuklarımıza, torunlarımıza daha aydınlık bir gelecek getireceğimiz bir yüzyıl olacak. AK Parti olarak her daim sahada bulunmanın önemine inanıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Bakan Bayraktar, programı kapsamında ilk olarak AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Parti binasında açıklama yapan Bakan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı artık nihayete erdirmeye hazırlandıklarını söyledi. Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin her yerinde tüm parti teşkilatı çok yoğun şekilde sahadadır. 'Türkiye Yüzyılı' inşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız bu yolda, çok daha güçlü ve büyük, ekonomik anlamda refah düzeyi yükselmiş bir ülke olarak, çocuklarımıza, torunlarımıza daha aydınlık bir gelecek getireceğimiz bir yüzyıl olacak. Neyi hedefliyoruz? Neyi amaçlıyoruz ve bunları nasıl yapacağız? Nerede, neye ihtiyacımız var? Bunları sizlerle, vatandaşlarımıza anlatmamız açısından önemli bir platform, önemli bir buluşma. AK Parti olarak her daim sahada bulunmanın önemine inanıyoruz. Bu işleri sahada görmek ve dinlemek de bize çok daha büyük katkı sağlıyor" dedi. Bakan Bayraktar'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Bakan Bayraktar, toplantının ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.



#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#AK Parti
