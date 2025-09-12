Bakan Bayraktar: AK Parti olarak her daim sahada bulunmanın önemine inanıyoruz

Parti binasında açıklama yapan Bakan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı artık nihayete erdirmeye hazırlandıklarını söyledi. Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin her yerinde tüm parti teşkilatı çok yoğun şekilde sahadadır. 'Türkiye Yüzyılı' inşallah, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız bu yolda, çok daha güçlü ve büyük, ekonomik anlamda refah düzeyi yükselmiş bir ülke olarak, çocuklarımıza, torunlarımıza daha aydınlık bir gelecek getireceğimiz bir yüzyıl olacak. Neyi hedefliyoruz? Neyi amaçlıyoruz ve bunları nasıl yapacağız? Nerede, neye ihtiyacımız var? Bunları sizlerle, vatandaşlarımıza anlatmamız açısından önemli bir platform, önemli bir buluşma. AK Parti olarak her daim sahada bulunmanın önemine inanıyoruz. Bu işleri sahada görmek ve dinlemek de bize çok daha büyük katkı sağlıyor" dedi. Bakan Bayraktar'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.