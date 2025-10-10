E-İhracatın şampiyonu Trendyol ile 'Made in Türkiye' ürünler dünya sahnesinde

Türkiye’nin üretim gücünü teknoloji altyapısıyla birleştirerek yerli üretici, esnaf ve KOBİ’ler için e-ihracatı kolaylaştıran adımlar atan Trendyol, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor. Trendyol yalnızca geçtiğimiz yıl 85 milyon ürünü yurt dışındaki alıcılarla buluşturarak yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracata aracılık etti. Bu ticaret hacminin önemli bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirildi. Böylece hem döviz girdisi hem de istihdamla ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlandı.





1 milyar dolarlık yatırım: Avrupa’dan Körfez’e 34 ülkede satış imkanı

Trendyol’un sunduğu teknoloji altyapısıyla satıcılar, Trendyol üzerinden tek tıkla ürünlerini mikro ihracata açabiliyor. Trendyol, vergi kaydı, gümrükleme ve yerel ödeme sistemleri başta olmak üzere tüm entegrasyonları satıcılar adına üstleniyor. Böylece satıcılar, tıpkı komşu bir şehre ürün gönderiyormuş gibi, dünyanın farklı coğrafyalarındaki müşterilerine ulaşabiliyor. Satıcılar, ek bir entegrasyona gerek kalmadan Avrupa’da 27, Körfez Bölgesi’nde 6 pazara ve Azerbaycan’a uzanan geniş bir coğrafyada satış yapabiliyor.





Trendyol, iş ortaklarının e-ihracat potansiyelini en üst seviyeye çıkarmalarını desteklemek için teknoloji, lojistik ve pazarlama alanlarına son bir yılda 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Trendyol’un Berlin, Bakü, Riyad ve Dubai’de ofisleri, Polonya, Riyad ve Dubai’de depoları bulunuyor. Yakında Romanya’da yeni bir depo açılışı ve İstanbul Havalimanı’nda devreye girecek yeni lojistik üssüyle bu global ağ daha da genişleyecek.





Trendyol her ürün için talep, sezon, rota ve stok gibi yüzlerce parametreyi değerlendirerek en uygun lojistik senaryosunu hayata geçiriyor. 2 bini aşkın mühendis ve teknoloji uzmanı ile çağrı merkezi, katalog yönetimi, veri analiz sistemleri ve kişiselleştirme motorları dahil olmak üzere uçtan uca teknoloji geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.





Tüm bu yatırımlar Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği, e-ihracatın genel ihracat içindeki payını 2028 yılına kadar yüzde 10’a çıkarma hedefine katkı sağlıyor. Trendyol, Türkiye’nin üretim gücünü teknoloji altyapısıyla birleştirerek yerli markaların yurt dışı pazarlarda daha görünür olmasına öncülük ediyor. E-ihracatı Türkiye ekonomisinin büyümesinde stratejik bir fırsat olarak gören Trendyol, yerli üreticilerin hikâyelerini sınırların ötesine taşımaya devam ediyor.









E-İhracatta Türkiye’nin ilk yapay zeka dil modeli

Trendyol’un sunduğu e-ihracat altyapısı sayesinde Türkiye’nin her köşesindeki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’ler global birer oyuncuya dönüşme fırsatı yakalıyor. Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli yapay zeka dil modeli “Trendyol LLM”, e-ihracatın en büyük bariyerlerinden biri olan dil problemini ortadan kaldırıyor. Satıcıların platforma yükledikleri ürün bilgileri tek tıkla 10’dan fazla dile otomatik çevriliyor. Müşterilerden gelen sorular anında Türkçeye çevriliyor, cevaplar aynı hızla müşterinin kendi diline aktarılıyor. Budapeşte’deki bir müşteri Macarca sorusunu yazıyor, Denizli’deki üretici soruyu Türkçe okuyor, Türkçe cevaplıyor ve cevap müşteriye Macarca ulaşıyor. Bu teknoloji sayesinde Türk satıcılar, farklı kültürlerle kendi dillerinde iletişim kurarak küresel marka deneyimi sunuyor.





E-ticarete ve e-ihracata dair her konunun ele alındığı bin saatten fazla eğitim içeriği, Trendyol Akademi üzerinden satıcılara sunuluyor. Trendyol ayrıca yeni pazarlarda satıcıların daha hızlı müşteri kazanması için influencer kampanyalarından yerel ödeme sistemlerine, yerel reklam ve içerik stratejilerine kadar pek çok alanda destek sağlıyor. Eğitim içerikleri dijital pazarlamadan depo yönetimine, stok planlamasından sezon döngülerinde müşteri kazanımına kadar geniş bir yelpazede içgörü sağlıyor.





Rakamlarla Trendyol’un E-İhracat Başarısı

- Üst üste iki yıl Türkiye E-İhracat Şampiyonu Trendyol.

- 125 binden fazla KOBİ, Trendyol üzerinden e-ihracat yapıyor.

- Günlük ortalama yurtdışına satılan ürün sayısı 230 bin.

- Geçtiğimiz yıl yurtdışına satılan ürün sayısı 85 milyondan fazla.

- Teknoloji, lojistik, pazarlama alanlarına son bir yılda 1 milyar doların üzerinde yatırım.

- Trendyol aktif pazaryeri operasyonuyla 35 ülkeye hizmet veriyor.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk e-ihracat partneri Trendyol.





Beyza Gemci





Trendyol ile girişimciler ve markaları sınırları aşıyor

Beyza Gemci / Mirach Textile: Modayı yalnızca bir giyim tercihi değil, kimliği ve kişisel tarzı ifade etmenin güçlü bir yolu olarak gören Mirach Textile’in Kurucusu Beyza Gemci, “Mikro ihracat yapılacaksa işe Trendyol ile başlanmalı” diyor. Trendyol’un sunduğu e-ihracat altyapısı sayesinde otomatik çeviriyle tüm müşterileriyle Türkçe iletişim kurduklarını, yüzde 0 KDV avantajından faydalandıklarını, kargo maliyetlerini kontrol altına aldıklarını vurgulayan Gemci, “Mikro ihracat gelirlerimiz şirket cirosunun yaklaşık yüzde 30’una ulaştı. Hiçbir ekstra entegrasyona gerek kalmadan, Türkiye’de arka binaya ürün gönderir gibi yurt dışına ürün gönderiyoruz” diyor.

Nazlı Esen Ummansu.





Nazlı Esen Ummansu / Tea.co: Tea.co’nun kurucusu Nazlı Esen Ummansu, mikro ihracata Trendyol ile başlayan bir diğer isim. “Başta bunun zor olacağını düşünürken, işin içine girince öyle olmadığını gördük” diyen Ummansu, “Çalıştığımız alanda geleneksel ihracat zaman alıyor. Trendyol ile mikro ihracat buna kıyasla çok daha kolay” diyor.

Rabia Arslan Sarıkaya.





Rabia Arslan Sarıkaya / Madamra: Moda markası Madamra yetkilisi Rabia Arslan Sarıkaya, Trendyol ile e-ihracatın ihracatın en kolay yolu olduğunu söylüyor. Sarıkaya, “Trendyol, e-ihracat ile birlikte bize dünyanın yüzölçümü bakımından büyük olsa da, erişim yönünden küçük ve kolay olduğunu gösterdi. Dünyanın birçok noktasına ürünlerimizi kolayca ulaştırabiliyoruz. Ürünlerimizin Trendyol iş ortaklığı sayesinde, dünyanın birçok noktasındaki müşterilerimize ulaşması bizleri çok mutlu ve gururlu hissettiriyor” diyor.





Mithat Demir.



