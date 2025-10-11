Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

09:2411/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,73 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,73 dolar seviyesinde tamamladı.

ABD’de petrol sondaj kulelerinin sayısı bu hafta 4 azaldı. Uzmanlar, düşüşün piyasa belirsizlikleri ve maliyet kontrolü nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-10 Ekim haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 418'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 63 azaldı.

Perşembe gününü 65,22 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,73 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 58,90 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 61,51 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



#Baker Hughes
#Petrol Sondaj Kulesi
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI E-İŞKUR PERSONEL ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Başvuruları Başladı Mı, Tarih Duyurusu Geldi Mi?