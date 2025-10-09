'HEM ALICI VAR HEM SATICI VAR'





Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Sektör dün itibariyle çok agresif bir fiyatla karşılaşınca ne oluyor soruları sorulmaya başlandı. Çünkü uluslararası piyasalarda Eylül başından beri çok hızlı bir altın fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini gözlemledik. Bu bir noktada uluslararası para birimi olan doların yerine başka bir para birimi mi oluşturuluyor. O oluşturulana kadar acaba altın mı buna ikame ediliyor ve fiyat artışları bundan mı bu sorgulanmaya başlandı? Yıl sonunda hatta 2026’nın ilk çeyreğinde beklenen fiyat altının 31 gram 10 cm gramı 4 bin 50 dolara çıktı. Bu 1 eylül itibariyle 3 bin 500 dolardı. Dolayısıyla böyle çok kısa sürede yüzde 20’lik yüzde 10’luk fiyat artışı herkesi şaşırttı...