Borsada son durum: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı. Günü yüzde 0,69 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,43 puan artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,47 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.