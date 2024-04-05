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Ekonomi

Borsada son durum: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.61 oranında yükselişle 9275 puan seviyesinden başladı. Peki, en çok kazandıran ve kaybettiren sektör hangisi oldu? İşte Borsa İstanbul'da son durum...

Seren Som
10:39 - 5/04/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv
Açılışta
BIST 100 endeksi
, önceki kapanışa göre
146,86 puan ve yüzde 1,61 değer kazanarak 9.275,88 puana
çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,43 ve holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti.


Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazancıyla 9.129,02 puandan tamamladı.


Gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporunda


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek,
bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi
ğini söyledi.


Pay piyasalarında risk iştahı azaldı

Merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının ardından pay piyasalarında risk iştahının azaldığını bildirdi.


9.350 ve 9.400 seviyeleri direnç konumunda

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesinde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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