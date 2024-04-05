Borsada son durum: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Bankacılık endeksi yüzde 3,43 ve holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazancıyla 9.129,02 puandan tamamladı.
Gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporunda
Pay piyasalarında risk iştahı azaldı
Merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının ardından pay piyasalarında risk iştahının azaldığını bildirdi.
9.350 ve 9.400 seviyeleri direnç konumunda
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesinde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.