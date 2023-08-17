Borsada yatırımcı rekoru

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160’a ulaşarak rekor kırdı. Yatırımcı sayısı 31 Temmuz tarihinde 5 milyon 99 bin 82 seviyesindeydi. Böylelikle 15 günde borsaya giren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 537 bin artmış oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, borsada yatırımcı sayısındaki değişimleri açıkladı. Aylık bazda bakıldığında da borsada yatırımcı sayısı, yüzde 27,54 artarak yatırımcılara 1 milyon 216 bin 954 kişi eklendi. Veriler yıllık bazda incelendiğinde ise yatırımcı sayısı artışının 3 milyon 3 bin 214 yıllık artış oranın da yüzde 114,06 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

SİYASİ İSTİKRARIN OLUMLU YANSIMASI

28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından sağlanan siyasi istikrarın para piyasasına olumlu etkisi artarak sürüyor. Borsaya yabancı girişi, 2013 yılından bu yana ilk kez aralıksız 9 hafta boyunca sürerek, 1 milyar 930 milyon dolarlık rakama ulaştı. Yabancı girişi ile borsadaki yabancı takas oranı yüzde 27’lerden yüzde 30.5 seviyesine çıktı. Yabancı girişinin artmasıyla yatırımcı profili çeşitlenerek derinlik kazandı.

SON 1 AYDA YÜZDE 21 PRİM

Borsa İstanbul’da yaşanan ralliyi yabancı yatırımcıların alımları da etkiledi. BIST 100 Endeksi’nde deprem sonrası ve seçim öncesi, mayıs ayında görülen 2023’ün en düşük seviyelerinden itibaren gerçekleşen değer kazancı yüzde 79’u buldu. Cuma gününü 7.714 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını yaptı. Geçen haftaki değer kazancı yüzde 3,75 olarak kayıtlara geçerken, son 1 ayda BIST 100 Endeksi yüzde 21,65 prim yaptı.







