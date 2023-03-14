Borsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
4 Mart 2023 itibariyle Borsa yatırımcı sayısının tekrar 4 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.
Borsada yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviye kaydedildi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre 13 Mart itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641 oldu.
Böylelikle borsa yatırımcısı bazında yeni rekor seviyesine ulaşılmış oldu. Önceki rekor 25 Ocak 2023 tarihinde kaydedilen 4 milyon 4 bin 979 olarak gerçekleşmişti.
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38 dakika önce
Borsada yatırımcı sayısında rekor seviye
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