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Ekonomi

Borsada yatırımcı sayısında rekor seviye

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 13 Mart 2023 itibariyle 4 milyon 75 bin 641'e ulaşarak yeni rekor seviyesini gördü.

10:29 . 14/03/2023 Salı
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Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
4 Mart 2023 itibariyle Borsa yatırımcı sayısının tekrar 4 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.

Borsada yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviye kaydedildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre 13 Mart itibariyle pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641 oldu.

Böylelikle borsa yatırımcısı bazında yeni rekor seviyesine ulaşılmış oldu. Önceki rekor 25 Ocak 2023 tarihinde kaydedilen 4 milyon 4 bin 979 olarak gerçekleşmişti.




#Borsa
#yatırımcı
#Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
38 dakika önce
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Borsada yatırımcı sayısında rekor seviye
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