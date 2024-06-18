Borsaya akın sürüyor

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ve yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği birikimleri 2024 yılının ilk 5 ayında artmaya devam etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yılın başından bu yana toplam yatırımcı sayısı yüzde 9 artışla 8 milyon 328 bine çıktı. Yerli yatırımcı sayısı 8 milyon 296 bine ulaşırken, yabancı yatırımcıların sayısı 32 bine dayandı. 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yatırımcıların sayısı ise ilk beş ayda yaklaşık yüzde 30 yükselişle 243 bin 254 kişiye ulaştı.

TOPLAM PORTFÖYÜN %61’İ YERLİ YATIRIMCIDA

Mayıs sonu itibarıyla tüm yatırımcıların portföy değeri geçen yılın sonuna göre yüzde 41 artışla 5,8 trilyon liraya yükselirken, yerli yatırımcıların payı 3,5 trilyon lira ile toplam portföy değerinin yüzde 61'ini oluşturuyor. 2024 yılının ilk 5 ayında 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yerli yatırımcı sayısı yüzde 31 artış göstererek 240 bin oldu. 1 milyon ve üzeri portföy değerine sahip kişilerin, yerli yatırımcıların toplam portföyü içerisindeki payı yüzde 86,2 oldu. Yılın ilk beş ayında yerli yatırımcının 2,4 trilyon lira ve yabancı yatırımcının 1,5 trilyon lirayla en çok BIST 100 endeksine yatırım yaptığı görüldü.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM 0-14 YAŞ ARALIĞINDA

Borsada yatırımcıların büyük çoğunluğunu 1 milyon 186 bin kişi ile 30-34 yaş aralığındaki yatırımcılar oluştururken, ilk 5 ayda yatırımcı sayısındaki en büyük değişim yüzde 26 yükselişle 0-14 yaş aralığında gözlemlendi. Aralık ayında 0-14 yaş aralığında toplam 76 bin 946 yatırımcı bulunurken, mayıs ayı itibarıyla bu sayı yüzde 26 artışla 96 bin 629 kişiye yükseldi. Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45 ila 49 yaşları arasındaki yatırımcılar 293,2 milyar lirayla en büyük portföy değerine sahip grup olurken, 3,2 milyar lira ile en düşük portföy değeri 15-19 yaş grubunda yer alıyor. Yerli yatırımcılarda en büyük portföy değerine sahip grup 292,3 milyar lira ile 45-49 yaş aralığı olurken, yılın ilk beş ayında portföy değerinde en büyük değişim yüzde 49 artış ile 70-74 yaş aralığında yaşandı.

BIST 100’de % 40’ı aşan büyüme

Yatırımcıların portföy büyüklüklerinin artışında, yıl başından bu yana BIST 100 endeksindeki yüzde 40’ın üzerinde büyüme etkili oldu. Yerli yatırımcıların, 2024 yılının ilk 5 ayında en çok bankacılık sektöründeki yatırımlarının değeri artarken, bu alandaki portföy büyüklüğü yüzde 61 yükselişle 612,5 milyar liraya çıktı. Bunu, yüzde 48 artışla mali endeks ve yüzde 44 yükselişle kurumsal yönetim endeksi takip etti. Sanayi endeksi yüzde 20 artışla ilk 5 ayda en düşük değişime işaret ederken buradaki portföy değeri 1 trilyon 115 milyar 243 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Sanayi endeksinde portföy değeri nisan ayına kıyasla yaklaşık yüzde 16 artış gösterirken, aynı endeksin yatırımcı sayısında ise yüzde 2,4 düşüş yaşandı.







