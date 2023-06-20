Borsaya büyük ilgi: Yeni yatırımcı sayısı 10 milyona koşuyor

Yeni yatırımcı sayısının artmasında halka arzların çok büyük bir etkisi olduğuna değinen Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan

“2 milyon yatırımcıya pay dağıtılan halka arzlar oluyor. Yatırımcı ilgisini kalıcı kılmak gerekiyor. 2020-2023 döneminde 5,5 milyona yakın kişi ilk kez doğrudan pay piyasasında hisse senedi alımı yaptı. 9 Mayıs’ta 5,2 milyon ile zirveyi gören pay senedi yatırımcı sayısı bugünlerde 4,8 milyon civarında seyrediyor. Pay senedi dışında DİBS, yatırım fonu gibi diğer araçları da bakiyesinde bulunduranları sayarsak toplam bakiyeli yatırımcı sayısı takriben 8 milyon düzeyinde.