|
Ekonomi

Borsaya büyük ilgi: Yeni yatırımcı sayısı 10 milyona koşuyor

2020-2023 yıllarında daha önce hisse senedi hiç almamış 5,5 milyona yakın yeni yatırımcı pay piyasasıyla tanışırken önümüzdeki dönemde yatırımcı sayısının ise 10 milyonlara çıkacağı öngörülüyor. Borsada işlem gören şirketlerin toplam değeri 260 milyar dolar civarında iken gençlerin, kadınların ve 60 yaş üstü yatırımcının ilgisindeki artış ise dikkat çekti.

11:22 . 20/06/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye sermaye piyasalarında, 9 Mayıs’ta bakiyeli pay senedi yatırımcı sayısı 5,2 milyonu aşarak rekor kırdı. Pandemi, getiri arayışı, halka arzların etkisi derken sermaye piyasaları, kökleşmiş yatırımcı tabanının dışına çıkarak yeni yatırımcılarla buluştu. 2020-2023 yıllarında daha önce hisse senedi hiç almamış 5,5 milyona yakın yeni yatırımcı pay piyasasıyla tanıştı.


Yeni yatırımcı sayısının artmasında halka arzların çok büyük bir etkisi olduğuna değinen Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan
“2 milyon yatırımcıya pay dağıtılan halka arzlar oluyor. Yatırımcı ilgisini kalıcı kılmak gerekiyor. 2020-2023 döneminde 5,5 milyona yakın kişi ilk kez doğrudan pay piyasasında hisse senedi alımı yaptı. 9 Mayıs’ta 5,2 milyon ile zirveyi gören pay senedi yatırımcı sayısı bugünlerde 4,8 milyon civarında seyrediyor. Pay senedi dışında DİBS, yatırım fonu gibi diğer araçları da bakiyesinde bulunduranları sayarsak toplam bakiyeli yatırımcı sayısı takriben 8 milyon düzeyinde.

Önümüzdeki dönemde yatırımcı sayısının 10 milyonlara çıkacağını öngörüyoruz. Bu yıl 500’ü geçen halka açık şirket sayısı daha da artacak, yatırım araçları daha da çeşitlenecek. Bugünlerde borsada işlem gören şirketlerin toplam değeri 260 milyar USD civarında.

Piyasalarımız geliştikçe bu tutar çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Türkiye’de şirketler ve yatırımcılar sermaye piyasamızın potansiyelinin yüksekliğini daha da fark etmeli. Borsaya olan ilgi arttıkça şirketlerimiz değerlenecek, ülkemiz ve ekonomimiz daha da büyüyecek” açıklamasını yaptı.


Yılın ilk 5 ayında doğrudan hisse senedi alan yeni yatırımcı sayısının rekor seviyelerde olduğuna işaret eden Dr. Arıkan,
“Mayıs sonu itibariyle gelen yeni yatırımcı sayısı 2022 yılı toplamını şimdiden aştı. Bu yılın ilk 5 ayında doğrudan pay senedi alan yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 568 bin iken, 2022 yılının tamamında yeni yatırımcı sayısı 1 milyon 399 bindi. Bu sayı 2021 toplamında ise 1 milyon 211 bin düzeyindeydi” bilgisini de paylaştı.

Yatırımcı profili değişiyor

Dünya'da yer alan habere göre;
Yeni yatırımcı profilinin değiştiğini, daha tabana yayılan bir resim göründüğünü aktaran Dr. Arıkan,
“Yeni yatırımcıların yüzde 40’ına yakınını kadınlar oluşturuyor, önceleri yüzde 25-30 civarıydı. Çocuklarına yatırım hesabı açanların ve banka mevduatı ile altın gibi riski düşük araçlara yatırım yapmasıyla bilinen 60 yaş üzeri kitlenin borsaya ilgisi de artıyor. İlk kez yatırım hesabı açarak hisse senedi alan yatırımcılar içinde 20-29 yaş aralığı gençlerin oranı yüzde 50 üzerine çıkıyor" diye konuştu.

Ordu ili yeni yatırımcıda lider

Türkiye geneline baktığımızda ise İç ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen yeni yatırımcıların sayısında yaşanan artış dikkat çekici.


2020-2023 yıllarında pay senedi yatırımcı sayısı artışı en yüksek iller,
Ordu (%56,98), Adana (%52,45), Ardahan (%52,20), Batman (%51,79), Diyarbakır (%51,77), Siirt (%51,55), Kilis (%51,16), Sivas (% 50,89), Bingöl (% 50,71), Çorum (%50,33), Yozgat (%50,14) olarak sıralanıyor” açıklamasını yaptı. Yatırım kültürü gelişiyor, pay senedi almakla şirkete ve büyümesine ortak olunduğu öğreniliyor. Küçük birikimlerle yatırım yapabileceğini anlayanların, bilinçli yatırımlarla uzun vadede getirinin otomobil ve konut gibi araçlardan daha fazla olduğunu fark edenlerin sayısı artıyor.





#Borsa İstanbul
#Yatırımcı
#BİST 100
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
#Ekrem Arıkan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Bağ-Kur Primi kaç lira ödeniyor? Bağkur sigorta pirimine ilişkin bilinmesi gerekenler