Borsaya büyük ilgi: Yeni yatırımcı sayısı 10 milyona koşuyor

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Türkiye sermaye piyasalarında, 9 Mayıs’ta bakiyeli pay senedi yatırımcı sayısı 5,2 milyonu aşarak rekor kırdı. Pandemi, getiri arayışı, halka arzların etkisi derken sermaye piyasaları, kökleşmiş yatırımcı tabanının dışına çıkarak yeni yatırımcılarla buluştu. 2020-2023 yıllarında daha önce hisse senedi hiç almamış 5,5 milyona yakın yeni yatırımcı pay piyasasıyla tanıştı.
Piyasalarımız geliştikçe bu tutar çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Türkiye’de şirketler ve yatırımcılar sermaye piyasamızın potansiyelinin yüksekliğini daha da fark etmeli. Borsaya olan ilgi arttıkça şirketlerimiz değerlenecek, ülkemiz ve ekonomimiz daha da büyüyecek” açıklamasını yaptı.
Türkiye geneline baktığımızda ise İç ve Doğu Anadolu bölgelerinden gelen yeni yatırımcıların sayısında yaşanan artış dikkat çekici.