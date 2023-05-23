Borsaya genç yatırımcı akını: Yüzde 305'lik artış var

Finansman arayışındaki şirketlerin akınına uğrayan Borsa İstanbul'da bir yandan halka arzlarda tarihi rekorlar kırılırken, yatırımcı sayısında ise adeta destan yazılıyor.





20 Mayıs itibarıyla yatırımcı sayısı 5 milyonu geçerken, 2023 yılında şu ana kadar 16 şirket 19.8 milyar lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi.





Enflasyona karşı getiri arayışındaki yatırımcılar, halka arzlara talepte rekor kırarken, özellikle kripto piyasasından umudunu kesen gençler adeta borsaya akın etti.





KADINLAR HÜCUM ETTİ





Sabah'ın haberine göre; Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2019'un mart ayında 1 milyon 168 bin olan borsadaki yatırımcı sayısı, 2023 nisan sonu itibarıyla yüzde 305 artarak 4 milyon 739 bine ulaştı.





GENÇLERİN PAYI ARTIYOR





Borsadaki yatırımcıların yaş dağılımı incelendiğinde özellikle gençlerin ilgisinin rekor oranda arttığı gözlendi. 0-20 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı yüzde 2.414, başka bir ifade ile yaklaşık 25 kat artarak 127 bin 141'e ulaştı. Bu yaş grubundaki yatırımcıların toplam içerisindeki payı binde 4'ten yüzde 2.6'ya çıktı. 0-20 yaş aralığındaki erkek yatırımcı sayısı yüzde 2.496, kadın yatırımcı sayısı ise yüzde 2.770 arttı.





% 54.5'I 40 YAŞ ALTINDA





21-40 yaş aralığındaki toplam yatırımcı sayısı yüzde 673.7 artarak 2 milyon 458 bine çıkarken, bu yaş grubundaki erkek yatırımcı sayısı yüzde 554.9, kadın yatırımcı sayısı ise yüzde 1221 arttı. 41-60 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı yüzde 186 artarak 1 milyon 696 bine çıktı 60 yaş üstündeki yatırımcı sayısındaki artış ise yüzde 80'de kaldı. 40 yaşın altındaki yatırımcı sayısı yüzde 701 artarak 322 bin 750'den 2 milyon 585 bin 276'ya çıktı. 40 yaş altının payı yüzde 27.6'dan, 54.5'e çıktı.





2.8 MİLYAR 20 YAŞ ALTINDA





Borsada 20 yaş altı yatırımcıların hisse senedi varlığı yüzde 1.507 artarak 2 milyar 781 milyon liraya çıkarken, 21-40 yaş aralığındakilerin portföyü ise yüzde 1.961 artarak 180.6 milyara ulaştı. 41-60 yaş aralığındaki yatırımcıların varlığı yüzde 1.232 artarak 34.1 milyardan 454.3 milyara, 61 yaş ve üstünün varlığı ise yüzde 831 artarak 191.7 milyara ulaştı.





PORTFÖY 13 KAT BÜYÜDÜ





Borsadaki yatırımcıların toplam hisse senedi portföyü, 2019 mart ayına göre 2023 nisan sonunda yüzde 1.200 artarak 829.4 milyara ulaştı. Bu dönemde erkeklerin portföyü yüzde 1.241 artarak 691 milyar 592 milyona, kadınların portföyü ise yüzde 1.044'lük büyüme ile 137 milyar 853 milyara çıktı. Ortalama portföy büyüklüğü 175 bin lira olurken, bu rakam erkeklerde 209 bin TL, kadınlarda ise 96 bin TL olarak gerçekleşti.











