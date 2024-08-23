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Ekonomi

Boş tarla kiraya verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek. Kiralamada öncelik yörede ikamet edenler, STK’lar ve meslek odalarının olacak. Alınacak kira bedeli ise sahibine verilecek.

04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 00:54 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilecek.

KİRAYA KOMİSYON KARAR VERECEK

Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Arazi Tespit Komisyonu il müdürlüğünde il müdür yardımcısı veya şube müdürü, ilçe müdürlüğünde ilçe müdürü başkanlığında toplanacak. Komisyon, başkan dahil toplam beş asil iki yedek üyeden oluşacak. Kiralanacak arazi rayiçin altında olamayacak. Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemleri kapsamına alınmayacak. Parselin bir kısmında işlenmeyen arazinin tespit edilmesi durumunda bu kısımlar işlenmeyen tarım arazisi kapsamında değerlendirilebilecek.

İŞLENMEYEN ARAZİ TESPİT EDİLECEK

Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. Tespitte 1 Eylül tarihi ile bölgelere göre değişen hasat dönemi dikkate alınarak en geç takip eden yılın 31 Ağustos'a kadar olan süre dikkate alınacak.Kiralamada öncelik yörede oturana, STK ve meslek odalarına veirlecek. Kira bedeli arazi sahibine ödenecek.



#Tarım
#Çiftçi
#Ekonomi
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