Boykot McDonald’s’ı yüzde 4 eritti

Soykırımcı İsrail’e destek olan markalara yönelik dünya çapında boykotlar sürerken, dev şirketler art arda zarara uğradıklarını itiraf etmeye başladılar. Siyonist güce verdiği destek nedeniyle en sert boykota uğrayan firmalardan biri olan Starbucks’ın ardından McDonald’s da zarar ettiğini açıkladı. Boykot nedeniyle satışlardaki düşüşe dikkat çeken ABD merkezli fast-food devi, dört yıl sonra ilk defa geçtiğimiz çeyrekte satış hedeflerini tutturamadığını bildirdi. Duyurunun ardından şirket hisseleri yüzde 4’lük daha kayba uğradı. McDonald’s daha önce dezenformasyona uğradığını belirtmiş, isim vermeden soykırımcı İsrail’e işaret ederek, herhangi bir ülkeyi desteklemediklerini ifade etmişti. Malezya, Endonezya ve Fransa’daki satışların etkilendiğini söyleyen McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, en büyük etkinin ise Orta Doğu’da görüldüğünü belirtti. Küresel olarak 40 bin dükkanı olan şirketin şubelerinin yüzde 5’i Orta Doğu’da olmasına rağmen bu bölgede sertleşen boykotun şirkete sert darbe vurması dikkat çekti.