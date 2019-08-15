Ekonomi Brent petrolün varili 59,29 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 59,29 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 59,29 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, küresel ekonomilerdeki resesyon endişesi ve ABD'de artan petrol stoklarının fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu kaydediyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 59,29 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 59,29 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,08 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,56 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 59,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,18 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,1) artarak 440,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,4 milyon varil artış kaydetmişti.

Uzmanlar, küresel ekonomilerdeki resesyon endişesi ve ABD'de artan petrol stoklarının fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,30 ile 59,41 dolar aralığının direnç, 58,95 ile 59,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bayram sonrası dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Bayram sonrası dolar güne nasıl başladı?

Sigaradan alınan vergi yüzde 34.7 arttı
EKONOMİ
Sigaradan alınan vergi yüzde 34.7 arttı

Kanada Başbakanı itiraf etti: Kuralları çiğnedim
EKONOMİ
Kanada Başbakanı itiraf etti: Kuralları çiğnedim
Oyalama taktiğigeçerli olmaz

Oyalama taktiği
geçerli olmaz

​Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın '20 mil' sözünü hatırlattı.
9. gözlem noktamızda alarm

9. gözlem noktamızda alarm

​Morek'teki TSK gözlem noktası Esed güçlerince çevreleniyor.
Türk mühendisler üretti

Türk mühendisler üretti

​Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak.
Temmuzda<br>fazla verdi

Temmuzda
fazla verdi

Merkezi yönetim bütçe verileri açıklandı.
İşsizlik geriliyor

İşsizlik geriliyor

​Nisan'da yüzde 13 olan işsizlik 12,8'e geriledi.
ABD'li isimden<br>kritik ziyaret

ABD'li isimden
kritik ziyaret

​Genelkurmay Başkanlığı ve Şanlıurfa'da temaslarda bulunacak.

Kahreden bilanço

Kahreden bilanço

Tatil döneminde yollarda ölenlerin sayısı açıklandı.
Bin kişiden 16'sı aldı

Bin kişiden 16'sı aldı

Nüfusa göre en fazla konut satışının gerçekleştiği il.
İmran Han'dan dünyaya zor soru

İmran Han'dan dünyaya zor soru

Srebrenitsa gibi benzer bir katliama sessizce tanıklık mı edecek?​
Nafakada<br>emsal karar

Nafakada
emsal karar

​Yargıtay, tedbir nafakasıyla ilgili adım attı.
Korkunç bir iş birliği

Korkunç bir iş birliği

​İngiltere Başbakanı, parlamentoyu tatil edebilir.
Günde 6 bin TL

Günde 6 bin TL

​Serinleten lezzet vatandaşlardan ilgi görüyor.
Sağanak uyarısı

Sağanak uyarısı

M​eteoroloji 5 bölge için vatandaşları uyardı.
15 gün içinde<br>4'üncü yangın

15 gün içinde
4'üncü yangın

​Yangının zamanında fark edilmesi faciayı önledi.
Dönüşe geçtiler

Dönüşe geçtiler

​Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı.
Ölü sayısı<br>282'ye çıktı

Ölü sayısı
282'ye çıktı

​Şiddetli yağışlar iki gün daha etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.