Ekonomi Brent petrolün varili 62,38 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 62,38 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 62,38 dolardan işlem görüyor. ABD ve Çin arasındaki ticari gelirimin artacağına ilişkin sinyaller piyasada talebin düşeceği endişesini artırıyor. Bu durum, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 62,38 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 62,38 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 62,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları düşüş eğiliminde

ABD ve Çin arasındaki ticari gelirimin artacağına ilişkin sinyaller piyasada talebin düşeceği endişesini artırıyor. Bu durum, petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Çin'i haksız ticaret uygulamaları nedeniyle suçlamış ve ağır bir dille eleştirmişti.

  • Brent petrolde teknik olarak 62,66 ile 62,77 dolar aralığının direnç, 61,65 ile 60,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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